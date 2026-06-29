Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штатные инженеры башенной компании «Пилар» выполнили более 3,5 тысяч работ по развитию сети оператора T2

За полтора года штатные сотрудники успешно выполнили более 3500 различных работ по строительству, модернизации и техническому обслуживанию опор связи.

«Пилар», коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2, сообщает о значимом рубеже в развитии собственного строительно-монтажного управления (СМУ).

За полтора года штатные сотрудники успешно выполнили более 3500 различных работ по строительству, модернизации и техническому обслуживанию опор связи. Наличие собственных бригад позволяет «Пилару» полностью контролировать скорость работ и гарантировать их качество.

С начала 2025 года инженеры СМУ выполнили более 3500 работ. География и спектр задач СМУ «Пилара» охватывают все типы телекоммуникационных объектов. Инженеры проводят комплексный монтаж и обслуживание на классических наземных мачтах, на крышах зданий и indoor-объектах. Масштаб операций обеспечивается мощной внутренней ресурсной базой: сегодня в «Пиларе» работает более 35 специализированных бригад, которые распределены по стране и ведут активную работу в нескольких макрорегионах.

Решение о создании СМУ в контуре «Пилара» было принято в 2024 году. Собственные бригады обеспечивают единый стандарт качества и безопасности. Штатные сотрудники СМУ проходят внутреннюю проверку и необходимое для выполнения работ обучение, что исключает риски, связанные с низкой квалификацией случайных подрядчиков. Наличие собственной команды позволяет гибко перераспределять ресурсы между макрорегионами и существенно сокращать сроки запуска новых объектов.

«Ставка на собственные силы полностью оправдала себя. Сейчас в различных макрорегионах работают более 35 команд, и это дает нам высокую скорость решения задач, абсолютную управляемость процессов и предсказуемое качество. Мы берем на себя всю техническую ответственность и гарантируем высокое качество исполнения обязательств инфраоператора перед заказчиками», — рассказал генеральный директор «Пилара» Алексей Крушинин.

Реклама. ООО «Т2 МОБАЙЛ». erid: 2VfnxwpZ48K.