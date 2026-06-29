Штатные инженеры башенной компании «Пилар» выполнили более 3,5 тысяч работ по развитию сети оператора T2

С начала 2025 года инженеры СМУ выполнили более 3500 работ. География и спектр задач СМУ «Пилара» охватывают все типы телекоммуникационных объектов. Инженеры проводят комплексный монтаж и обслуживание на классических наземных мачтах, на крышах зданий и indoor-объектах. Масштаб операций обеспечивается мощной внутренней ресурсной базой: сегодня в «Пиларе» работает более 35 специализированных бригад, которые распределены по стране и ведут активную работу в нескольких макрорегионах.