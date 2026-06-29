Красноярские врачи внедряют новые методики лечения варикоза в Минусинске

Благодаря визиту эксперта из Красноярска, минусинские хирурги ознакомились с современным методом эндовазальной лазерной коагуляции (ЭВЛК) при варикозе, позволяющим пациентам вставать на ноги через пару часов после процедуры. Хирург Красноярской межрайонной клинической больницы № 4 Иван Красуля демонстрировал местным специалистам технику, разбирал клинические случаи, отрабатывал навыки. Прием пациентов и операции проводились на базе Минусинской межрайонной больницы. Всего консультации получили 25 человек, а 14 пациентов записались на дальнейшее лечение. Выполнено восемь вмешательств с применением современного малоинвазивного метода ЭВЛК. По поручению губернатора Михаила Котюкова в Красноярском крае развивается практика выездов ведущих специалистов в округа, чтобы сделать качественную медицинскую помощь доступнее для жителей отдалённых территорий. Ранее выездные бригады краевых медиков работали в Ачинске, Уяре, Лесосибирске и Канске. Выездные мероприятия повышают доступность качественной помощи и формируют кадровый ресурс на местах. Будем расширять географию и форматы выездных миссий в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», — подчеркнул министр здравоохранения края Алексей Коноваленко.