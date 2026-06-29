В ДНР утвердили План противопожарного обустройства лесов на территории ДНР

Ранее Минприроды ДНР утвердило планы для каждого лесничества в отдельности, а новый документ — это единый системный план для всей Республики. Он консолидирует все противопожарные мероприятия в масштабе региона: от создания минерализованных полос и прочистки просек до установки шлагбаумов, знаков и обустройства зон отдыха.