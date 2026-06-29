В ДНР утвердили План противопожарного обустройства лесов на территории ДНР

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин утвердил План противопожарного обустройства лесов на территории Донецкой Народной Республики на период до 2030 года. Это первый документ такого рода в сфере лесного хозяйства ДНР, который станет главным ориентиром в реализации стратегии защиты лесного фонда Республики от возгораний.
Ранее Минприроды ДНР утвердило планы для каждого лесничества в отдельности, а новый документ — это единый системный план для всей Республики. Он консолидирует все противопожарные мероприятия в масштабе региона: от создания минерализованных полос и прочистки просек до установки шлагбаумов, знаков и обустройства зон отдыха.
План противопожарного обустройства лесов на территории Донецкой Народной Республики синхронизирует работу всех лесничеств, распределяет ресурсы с учетом приоритетных участков. Главная цель — не просто выполнить плановые показатели, а сделать систему охраны лесов ДНР целостной, предсказуемой и готовой к любым вызовам пожароопасного сезона.
Об этом сообщил ТГ-канал Минприроды ДНР.
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