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В Воронеже трем пациенткам с онкологией и высоким весом успешно удалили опухоли

Воронежские онкологи сделали операции пациенткам, несмотря на болезненное ожирение.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже врачи смогли успешно сделать операции онкобольным с высоким весом.

Как рассказали в онкоцентре, у трех пациенток с раком матки было морбидное ожирение. Большой вес (у женщин при росте 165−172 сантиметров он составлял от 120 до 150 килограммов), который влечет за собой системное воспаление, эндокринные нарушения, жировую болезнь печени и кардиореспираторную недостаточность, может дать осложнения при операцииях. У каждой из женщины были сопутствующие заболевания: гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, фибрилляция предсердий. У одной — бронхиальная астма и сахарный диабет.

Гинекологи ВОНКОЦ удалили опухоли в пределах здоровых тканей (R0-резекция) путем лапароскопии — через несколько проколов. И уже через два часа после операции женщины могли активно двигаться. Их уже выписали.

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