В Воронеже трем пациенткам с онкологией и высоким весом успешно удалили опухоли

Как рассказали в онкоцентре, у трех пациенток с раком матки было морбидное ожирение. Большой вес (у женщин при росте 165−172 сантиметров он составлял от 120 до 150 килограммов), который влечет за собой системное воспаление, эндокринные нарушения, жировую болезнь печени и кардиореспираторную недостаточность, может дать осложнения при операцииях. У каждой из женщины были сопутствующие заболевания: гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, фибрилляция предсердий. У одной — бронхиальная астма и сахарный диабет.