Два игрока «Челябинска» перешли в «Пари Нижний Новгород»

Комиссаров — воспитанник «Чертаново», с февраля 2025 года выступал за «Челябинск». В сезоне‑2025/26 в 26 матчах Лиги PARI и Кубка России он забил 2 гола и отдал 5 голевых передач. Нападающий также выступает за сборную России U21 и отметился одним голом в четырёх матчах за молодёжку.