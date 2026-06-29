Два игрока «Челябинска» перешли в «Пари Нижний Новгород»

Два молодых игрока из ФК «Челябинск» перешли в «Пари Нижний Новгород», сообщает пресс-служба нижегородского футбольного клуба.
«Пари Нижний Новгород» и «Челябинск» договорились о выкупе прав на 24‑летнего защитника Яна Гудкова. Игрок подписал с нижегородской командой контракт сроком на три года.
Гудков родился в Саранске 5 марта 2002 года. Воспитанник академии «Чертаново», он также выступал за «Олимп-Долгопрудный», саратовский «Сокол», «Текстильщик», «Крылья Советов‑2» и «Кубань» (Краснодар). С июля 2024 года футболист защищал цвета ФК «Челябинск».
В сезоне‑2025/26 левоногий защитник провёл 34 матча в Лиге PARI и Кубке России, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. В 94% игр он выходил в основном составе, что подчёркивает его стабильность и важную роль в коллективе.
Также «Пари НН» объявил о подписании 20‑летнего нападающего Тимофея Комиссарова, права на которого выкуплены у «Челябинска». Контракт рассчитан на три года.
Комиссаров — воспитанник «Чертаново», с февраля 2025 года выступал за «Челябинск». В сезоне‑2025/26 в 26 матчах Лиги PARI и Кубка России он забил 2 гола и отдал 5 голевых передач. Нападающий также выступает за сборную России U21 и отметился одним голом в четырёх матчах за молодёжку.
Ранее главный тренер и игроки «Пари НН» назвали задачу на сезон.