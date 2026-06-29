Жителей Пермского края приглашают стать кадетами Следственного комитета РФ

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю объявляется набор в профильные кадетские классы Следственного комитета России. Требования к поступлениям в 8 или 10 классы:
— интерес к профессии следователя;
— средний балл аттестата за 7 класс — 4,1;
— средний балл аттестата за 9 класс — 4,1;
— рейтинг аттестата по истории и общественному знанию — 4−5;
— укрепление здоровья;
— отсутствие правовых ограничений (судимость, учеты в КДН, ПДН).
Обучающиеся профильных кадетских классов СК России с 01.09.2026:
— изучают дополнительные общеобразовательные программы учебных курсов «Введение в профессию следователя» и «Основы государственной службы в Следственном комитете Российской Федерации»;
— получить статус кадета профильного кадетского класса Следственного комитета России, младшего следователя в составе Регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодёжный союз “Юный следователь”;
— по окончании обучения получить возможность поступления в музыку СК России;
— по составлению портфолио для поступления на юридические факультеты ВУЗов и СУЗов г. Перми. Профильные кадетские классы СК России открываются в школе МАОУ «Пермская кадетская школа № 1 “Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А. В. Суворова” (8,10 класс).
Для получения дополнительной информации: kadetperm@bk.ru