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Жителей Пермского края приглашают стать кадетами Следственного комитета РФ

Кроме прочего, по окончании обучения выпускники получают возможность поступить в вузы СК России.

Источник: Комсомольская правда

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю объявляется набор в профильные кадетские классы Следственного комитета России. Требования к поступлениям в 8 или 10 классы:

— интерес к профессии следователя;

— средний балл аттестата за 7 класс — 4,1;

— средний балл аттестата за 9 класс — 4,1;

— рейтинг аттестата по истории и общественному знанию — 4−5;

— укрепление здоровья;

— отсутствие правовых ограничений (судимость, учеты в КДН, ПДН).

Обучающиеся профильных кадетских классов СК России с 01.09.2026:

— изучают дополнительные общеобразовательные программы учебных курсов «Введение в профессию следователя» и «Основы государственной службы в Следственном комитете Российской Федерации»;

— получить статус кадета профильного кадетского класса Следственного комитета России, младшего следователя в составе Регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодёжный союз “Юный следователь”;

— по окончании обучения получить возможность поступления в музыку СК России;

— по составлению портфолио для поступления на юридические факультеты ВУЗов и СУЗов г. Перми. Профильные кадетские классы СК России открываются в школе МАОУ «Пермская кадетская школа № 1 “Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А. В. Суворова” (8,10 класс).

Для получения дополнительной информации: kadetperm@bk.ru