Жителей Пермского края приглашают стать кадетами Следственного комитета РФ

— по составлению портфолио для поступления на юридические факультеты ВУЗов и СУЗов г. Перми. Профильные кадетские классы СК России открываются в школе МАОУ «Пермская кадетская школа № 1 “Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А. В. Суворова” (8,10 класс).