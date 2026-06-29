В Перми планируется капитальный ремонт сквера Уральских добровольцев

Сквер представляет собой по планировке прямоугольник, в центре которого расположен фонтан, от которого лучами расходятся семь дорожек, выходящих на углы сквера и на середины всех его сторон (кроме западной). Вся территория сквера засажена деревьями, большей части которых более 50 лет. Общая площадь сквера — 1,2 гектара, территория озеленения — 0,5 гектара. В северной части сквера установлен памятник людям, погибшим в 2009 году при пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь». В южной части сквера установлен бюст Герою Советского Союза генерал-полковнику В. И. Кузнецову, уроженцу Пермской губернии.