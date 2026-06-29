Дворник и разнорабочий возглавили антирейтинг профессий для детей у воронежцев

Лидером антирейтинга стал дворник — эту работу не допустили бы для своих детей 10% респондентов. Чуть меньше, 7% голосов, набрали рабочие специальности. Замыкают тройку самых нежелательных профессий полицейские и чиновники — их не хотят видеть в семье по 6% опрошенных.