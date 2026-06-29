Лантратова активно взялась за работу на посту омбудсмена, заявил Путин

В понедельник Путин принял в Кремле Лантратову. Это первая встреча президента с новым омбудсменом России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, анонсируя встречу, сообщил, что у Лантратовой уже есть о чем доложить главе государства, в том числе об организации обмена пленными, возвращении российских семей.