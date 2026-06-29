Жителей села Юрла в Прикамье предупредили о паводке из-за сильных дождей

Администрация Юрлинского муниципального округа предупредила жителей о подъёме уровня воды в реке Лопва из-за сильных дождей.
В случае дальнейшего роста уровня воды возможно временное отключение холодного водоснабжения. Под отключение могут попасть улицы Заболотная, Заречная, Пушкина, Комсомольская, Комсомольский переулок, а также частично Кувинская и Ударная. Жителям этих улиц рекомендуют сделать запас питьевой воды.
Также власти отметили, что переход через реку Лопва возможен только по основному мосту — остальные пути небезопасны.
«Пожалуйста, планируйте свои маршруты с учетом этой информации. Берегите себя и своих близких. Будем держать вас в курсе событий. О любых изменениях сообщим дополнительно», — отметили в администрации муниципалитета.
Ранее эксперт Андрей Шихов рассказал, что в грядущие выходные установится летняя погода с локальными ливнями и дневным прогревом +23… +28°С. В Перми к 5 июля также ожидается +26… +28°С.