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Жителей села Юрла в Прикамье предупредили о паводке из-за сильных дождей

Жителей нескольких улиц просят сделать запас питьевой воды.

Администрация Юрлинского муниципального округа предупредила жителей о подъёме уровня воды в реке Лопва из-за сильных дождей.

В случае дальнейшего роста уровня воды возможно временное отключение холодного водоснабжения. Под отключение могут попасть улицы Заболотная, Заречная, Пушкина, Комсомольская, Комсомольский переулок, а также частично Кувинская и Ударная. Жителям этих улиц рекомендуют сделать запас питьевой воды.

Также власти отметили, что переход через реку Лопва возможен только по основному мосту — остальные пути небезопасны.

«Пожалуйста, планируйте свои маршруты с учетом этой информации. Берегите себя и своих близких. Будем держать вас в курсе событий. О любых изменениях сообщим дополнительно», — отметили в администрации муниципалитета.

Ранее эксперт Андрей Шихов рассказал, что в грядущие выходные установится летняя погода с локальными ливнями и дневным прогревом +23… +28°С. В Перми к 5 июля также ожидается +26… +28°С.