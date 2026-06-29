Выпускникам Красноярских школ торжественно вручили аттестаты

По данным главного управления образования Красноярска в этом году из школ города вышли больше 13 тысяч девятиклассников и около 6 тысяч учеников одиннадцатых классов. Они уже справились с итоговыми экзаменами. 43 выпускника показали лучшие результаты, набрав в ЕГЭ по сто баллов — по таким предметам, как история, литература, математика, обществознание, русский язык, физика и химия.