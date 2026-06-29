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Выпускникам Красноярских школ торжественно вручили аттестаты

В 2026 году выпустились 13 тысяч девятиклассников и 6 тысяч одиннадцатиклассников.

Источник: Комсомольская правда

Выпускникам красноярских школ торжественно вручили аттестаты. Церемонии прошли во всех учебных заведениях, с поднятием государственного флага, с гимном России и видеопоздравлением Президента Владимира Путина. Директора школ и многие классные руководители также напутствовали ребят перед началом новой жизни.

По данным главного управления образования Красноярска в этом году из школ города вышли больше 13 тысяч девятиклассников и около 6 тысяч учеников одиннадцатых классов. Они уже справились с итоговыми экзаменами. 43 выпускника показали лучшие результаты, набрав в ЕГЭ по сто баллов — по таким предметам, как история, литература, математика, обществознание, русский язык, физика и химия.