Ректоры четырех волгоградских вузов получают до полумиллиона рублей

Стали известны и зарплаты руководства Волгоградского государственного аграрного университета. Виталий Цепляев, ректор вуза, получал в прошлом году 394584 рубля в месяц. А вот один из его заместителей, проректор по инновационно-производственной деятельности Александр Соловьев по уровню зарплаты опередил своего непосредственного начальника. Он зарабатывал 503381 рубль в месяц. Зарплаты других проректоров также оказались выше ректорской. Например, Сергей Канищев получал 461208 рублей, Татьяна Кузнецова — 423245 рублей, а главбух Татьяна Воробьева — 444428 рублей.