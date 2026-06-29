Ноги опухли, бросило в жар. Пляжи юга России захватили морские блохи

Лето на юге России продолжает удивлять отдыхающих: то медузы заполонят акваторию, то саранча налетит на поля, то гигантские слизни выползут на грядки. Теперь новая напасть — на пляжах Азовского моря объявились «морские блохи». Отдыхающие жалуются на красные пятна, зуд и температуру, а особенно уязвимы к укусам маленькие дети.
Пока мамы в соседских чатах гадают, что же это за «тучи мошек», а эксперты говорят, что они водятся почти во всех водоёмах, rostov.aif.ru пытается разобраться, так ли страшны эти крохотные рачки. Корреспондент вместе с биологами и пострадавшими выяснил, почему морские блохи атакуют людей, как спастись от укусов и при чём тут гиперсолёные озёра. Подробности — в нашем материале.
Словно иголками.
Истории пострадавших одна за другой появляются. Отдыхающие рассказывают: «нападение» начинается внезапно, чаще вечером, и длится несколько дней.
«Приехали с семьёй на Азовское море, всё было отлично первые два дня. А потом вечером у берега заметили тучи каких-то мошек у воды. Зашли по колено — думали, просто комары. Ага, как бы не так! Эти морские блохи — просто ад! Кусают больно, как иголками тыкают. Чесались часа два, потом пошли красные пятна. У ребёнка вообще аллергия началась — ноги опухли, температура поднялась», — делится в разговоре с нашей редакцией отдыхающая Александра С.
Другая пострадавшая описывает симптомы более подробно.
«При укусе морских блох изначально чувствуется лёгкое покалывание, словно обычный укус комара. После наступает зуд, ощущается он сильным дискомфортом, иногда зуд настолько интенсивный, что сдержаться и не расчёсывать кожу почти невозможно», — рассказывает корреспонденту Евгения А.
По её словам, на месте укуса появляется незначительная сыпь и отёк. Главное в такой момент — не занести инфекцию через расчёсы.
«Лично мне хорошо помогают антигистаминные, зуд и покраснение стихает. Обрабатывать лично мне врачи посоветовали простым хлоргексидином, чтобы не занести инфекцию в места расчёса. Реакция происходит не на сам укус, а на слюну рачков, и у каждого человека она индивидуальна», — поясняет пострадавшая.
Напомним, эксперты советуют ни в коем случае не заниматься самолечением. При появлении симптомов необходимо обратиться к врачу и следовать его рекомендациям.
Природные санитары.
Биологи тем временем призывают не демонизировать «морских блох». На самом деле это не паразиты, а безобидные рачки-бокоплавы, которые всегда жили у наших берегов.
«“Морские блохи” — это природные санитары пляжа. Они всегда жили у наших берегов, просто сейчас бум численности. Для человека они не опасны: в тело не проникают, лишь могут покусать, если закапываться в песок. Активны ночью и в пасмурную погоду, днём прячутся», — объясняет в разговоре с нашей редакцией биолог Евгения Битюкова.
По её словам, укусы могут вызвать аллергию — как реакция на любой чужеродный белок. Но паниковать не стоит.
«Интересно: чем чаще ребёнок играет на природе, тем устойчивее его иммунитет. Главный совет — не лежать в песке часами», — резюмирует биолог.
Золото морей.
Парадоксально, но те самые рачки-бокоплавы, которые досаждают отдыхающим, могут оказаться настоящим «золотом» для науки и сельского хозяйства. Сотрудники Института биологии южных морей им. А. О. Ковалевского РАН (Севастополь) и Иркутского государственного университета выяснили: если в гиперсолёных озёрах, таких как крымское Мойнаки, наладить разведение гаммарусов (Gammarus aequicauda), можно будет ежегодно получать до 800 тонн этих ракообразных.
К такому выводу учёные пришли, проанализировав годовые и сезонные изменения численности вида. Биомассу гаммаруса можно использовать для корма рыб, кур и уток, поэтому его разведение в водоёмах, которые из-за высокой солёности никак не используются, перспективная задача.
А ведь более 50% всей потребляемой человеком рыбы сегодня выращивается искусственно в аквакультуре. Это требует огромного количества кормов, в качестве которых часто как раз и используются рачки-бокоплавы. Кроме того, из панцирей рачков можно получать полимер хитозан — в медицине он применяется как антибактериальный и кровоостанавливающий компонент перевязочных материалов, а в сельском хозяйстве — как вещество для борьбы с грибковыми инфекциями.
Морские блохи, поясняют эксперты, это обычные рачки, которые реагируют на изменения в экосистеме Азовского моря. Отдыхающим стоит помнить простые правила: не лежать часами на песке, осматривать кожу детей после купания, при укусах обрабатывать ранки антисептиком. А учёные тем временем видят в этих самых рачках огромный потенциал — возможно, совсем скоро морские блохи из досадной помехи на пляже превратятся в ценный ресурс для всей страны.