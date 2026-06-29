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Россиян предупредили об изменениях в ПДД

Минтранс намерен разрабатывать новые правила ограничения скорости.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Минтранс разрабатывает новые правила установления дорожных скоростных ограничений, сообщает «Российская газета».

«Принятие этих рекомендаций запланировано на 2027 год», — говорится в публикации.

Отмечается, что изменения скоростных режимов будут приниматься с учетом фактической интенсивности движения, качества дорожной инфраструктуры и особенности прилегающих территорий.

При этом в ведомстве указали, что документ будет иметь рекомендательный характер.

Накануне глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что его ведомство подготовило предложения по регулированию движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) на тротуарах.

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