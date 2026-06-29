В Екатеринбурге специалисты круглосуточно следят за ливневками

— Сегодня большие осадки, но не интенсивные. Ближе к 20 часам ждем 22 миллиметра, вот там, возможно, будут какие-то подтопления. Но мы к ним готовы — есть четыре спецмашины и два УАЗа со слесарями, — рассказал директор ВОИС Вячеслав Черемных.