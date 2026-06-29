В МЭИ создали модель для повышения эффективности и экологичности работы котлов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Ученые НИУ «МЭИ» разработали предиктивную модель топочных процессов и выбросов загрязняющих веществ для цифрового двойника котельных агрегатов, которая позволит повысить эффективность работы котлов и снизить их воздействие на окружающую среду. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«Модели обеспечивают количественную оценку выбросов оксидов азота и серы, монооксида углерода и золы в зависимости от характеристик топлива, параметров рабочего процесса (избытков воздуха, температуры в зоне горения и др.) и нагрузки оборудования, а также формируют основу для сценарного анализа и оптимизации режимов работы для обеспечения максимального КПД (Коэффициент полезного действия — прим. ТАСС) и наименьших выбросов в атмосферу», — уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что цифровой двойник на базе созданных моделей способен повышать точность прогнозов на основе моделирования работы котла с учетом его фактического состояния и снижать экологические риски.
Полученные результаты, как отмечается в сообщении, могут быть использованы при создании предиктивных систем мониторинга, диагностики и оценки качества режимов работы для котельных установок аналогичного класса. «Работа в области предиктивной аналитики как основе цифровой трансформации создает технологический задел для внедрения современных интеллектуальных решений в тепловую энергетику и открывает путь к более эффективному и экологически безопасному управлению теплогенерирующим оборудованием», — приводятся в сообщении слова ректора НИУ «МЭИ» Николая Рогалева.
Работа проведена совместно с ФГАУ «НИИ Центр экологической промышленной политики» в рамках государственного задания Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.