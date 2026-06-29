В МЭИ создали модель для повышения эффективности и экологичности работы котлов

Полученные результаты, как отмечается в сообщении, могут быть использованы при создании предиктивных систем мониторинга, диагностики и оценки качества режимов работы для котельных установок аналогичного класса. «Работа в области предиктивной аналитики как основе цифровой трансформации создает технологический задел для внедрения современных интеллектуальных решений в тепловую энергетику и открывает путь к более эффективному и экологически безопасному управлению теплогенерирующим оборудованием», — приводятся в сообщении слова ректора НИУ «МЭИ» Николая Рогалева.