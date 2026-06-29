Пляжи юга России захватили морские блохи

Пока мамы в соседских чатах гадают, что же это за «тучи мошек», а эксперты говорят, что они водятся почти во всех водоёмах, rostov.aif.ru пытается разобраться, так ли страшны эти крохотные рачки. Корреспондент вместе с биологами и пострадавшими выяснил, почему морские блохи атакуют людей, как спастись от укусов и при чём тут гиперсолёные озёра. Подробности — в нашем материале.