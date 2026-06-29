Врач призвал прививать грудных детей перед походом на пляж

«Учитывайте, что, если грудной ребенок не купался, а в воду окунались родители или другие члены семьи, все равно возможно заражение, к примеру, ротавирусной инфекцией, у которой водный путь передачи возбудителя. Поэтому детей первого года жизни перед походом на пляж лучше вакцинировать», — отметил Батраков.