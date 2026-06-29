В лесах Челябинской области поспела земляника

Как рассказали в нацпарке, на лесных полянах уже можно встретить спелую землянику. Сотрудники отмечают, что в народном календаре её появление традиционно связывают с 9 июля, однако природа решила не придерживаться этих сроков.
Земляника ценится не только за вкус и аромат, но и за полезные свойства. По содержанию кальция она считается одним из лидеров среди овощей и фруктов. Кроме того, в ней содержатся витамин С, витамины группы В, витамин РР, каротин и фолиевая кислота.
— Кстати, то, что мы собираем, — вовсе не ягоды, а разросшееся цветоложе. Плоды земляники — это мелкие семечки-орешки. А ещё земляника — родня… яблоне. Потому что тоже принадлежит к семейству розоцветных, — поделились интересным фактом в пресс-службе нацпарка.
Чай из листьев смородины помогает поддержать иммунитет и богат полезными веществами. Однако чтобы напиток действительно принёс пользу, его нужно правильно заваривать и учитывать важные противопоказания. Полезные советы дали в Роскачестве.