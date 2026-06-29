В лесах Челябинской области поспела земляника

Земляника ценится не только за вкус и аромат, но и за полезные свойства. По содержанию кальция она считается одним из лидеров среди овощей и фруктов. Кроме того, в ней содержатся витамин С, витамины группы В, витамин РР, каротин и фолиевая кислота.