Результаты ЕГЭ на «Госуслугах» посмотрели более десяти миллионов раз

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Результаты ЕГЭ на портале «Госуслуги» проверили более 10 миллионов раз за время экзаменационной кампании 2026 года, рассказало Минцифры в своем канале в «Максе».
«Школьники уже сдали ЕГЭ, но продолжают следить за результатами на “Госуслугах”. За время экзаменационной кампании 2026 года баллы на портале посмотрели уже более 10 миллионов раз. Сейчас в личном кабинете доступны результаты по всем предметам», — говорится в сообщении ведомства.
Так, 17 июня, когда появились результаты по русскому языку, было 1,6 миллиона запросов, а 22 июня, когда стали известны баллы за экзамены по базовой и профильной математике, — 2,3 миллиона запросов.
«Чтобы узнать баллы, достаточно авторизоваться на “Госуслугах” и перейти в раздел “Образование”. Результаты подтягиваются автоматически — дополнительно вводить данные не требуется», — добавило Минцифры.