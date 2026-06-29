Барокко, чулки и хранители маяков: 7 бесплатных познавательных мероприятий в Калининграде на любой вкус

В 18:30 начнётся лекция «Астероиды: космические странники рядом с нами». Её проведёт кандидат физико-математических наук БФУ им. И. Канта Александр Тепляков. Он расскажет, чем астероиды отличаются от других объектов Солнечной системы, как они формировались и какую роль сыграли в истории Земли. А также — о современных методах их изучения.