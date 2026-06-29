Барокко, чулки и хранители маяков: 7 бесплатных познавательных мероприятий в Калининграде на любой вкус

Жара — не повод безвылазно сидеть дома. Тех, кто отважится отойти от кондиционера, ждут уникальные кинопремьеры, интересные лекции и вдохновляющие творческие вечера. «Клопс» рассказывает о бесплатных мероприятиях недели.
Лекция «Трактат Георга Лёнайзена “О коннице” и воображение эпохи барокко»18+
Когда: вторник, 30 июня, 18:30.
Где: культурно-просветительский центр БФУ им. И. Канта (Университетская, 2).
В рамках «Дней истории и культуры Янтарного края» состоится открытая лекция, посвящённая книжной культуре барокко. Все её ключевые особенности отразились в трактате немецкого дворянина Георга Энгельхардта фон Лёнайзена «О коннице» из Валленродтской библиотеки.
Специалист культурно-просветительского центра БФУ им. И. Канта Александр Евстафьев расскажет, как придворные наставления о турнирах стали зеркалом культурных исканий и художественного воображения целой эпохи.
Вход свободный, необходима предварительная регистрация.
Открытие выставки «Художник и город»16+
Когда: вторник, 30 июня, 18:30.
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11).
В Научной библиотеке откроется персональная выставка калининградского художника Михаила Новикова, приуроченная к 80-летию региона. На открытии автор расскажет о своём вдохновении, о том, каким он видит родной город, и поделится историей создания отдельных полотен.
Ведущая вечера —искусствовед Алёна Мирошниченко. Вход свободный.
Михаил Новиков — признанный мастер камерного пейзажа и натюрморта, работает в техниках масляной живописи и станковой акварели. Его картины регулярно выставляются в калининградском Доме художника и входят в собрания государственных музеев.
Лекция «Чулки и носки»12+
Когда: среда, 1 июля, 18:30.
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11).
Знаете ли вы, что вязаные носки появились задолго до нашей эры и успели побывать как предметом первой необходимости, так и символом роскоши?
Светлана Поповская из клуба «Ткацкая Калининградская». расскажет о ремесле вязальщиков, разнообразии узоров и секретах мастерства, а также — о роли чулок и носков в истории костюма.
Вход свободный.
Презентация документального фильма «Служители света»12+
Когда: среда, 1 июля, 17:00.
Где: образовательный центр «ОКЕАНиЯ» (набережная Петра Великого, 1в).
В Калининграде пройдёт презентация документального фильма режиссёра Алексея Пищулина. Лента посвящена смотрителям маяков, их непростой службе и атмосфере, в которой они живут. Однако главный философский вопрос, интересный авторам, — в чём истинный смысл человеческой жизни и в каком случае она может считаться достойной.
Вход свободный, по регистрации.
Вечер «Наука всегда кстати. День астероида»12+
Когда: среда, 1 июля, 18:30.
Где: ИЦАЭ Калининграда (Советский проспект, 1).
Международный день астероида, учреждённый ООН в память о Тунгусском феномене, в ИЦАЭ отметят научно-познавательным вечером.
В 18:30 начнётся лекция «Астероиды: космические странники рядом с нами». Её проведёт кандидат физико-математических наук БФУ им. И. Канта Александр Тепляков. Он расскажет, чем астероиды отличаются от других объектов Солнечной системы, как они формировались и какую роль сыграли в истории Земли. А также — о современных методах их изучения.
В 19:00 стартует интеллектуальная игра «Адреналин» на тему космоса. Участникам предстоит вспомнить полёт Гагарина и ключевые этапы космонавтики.
Вход свободный, по предварительной регистрации.
Специальный кинопоказ фильма «Быть»6+
Когда: пятница, 3 июля, 19:00.
Где: арт-резиденция «Дом молодёжи» (Октябрьская, 76).
В преддверии открытия XXI кинофестиваля «В кругу семьи» состоится специальный показ приключенческой комедии «Быть» с Олегом Гаасом, Фёдором Добронравовым, Владимиром Сычёвым и Романом Курцыным.
Сюжет такой: молодой рэпер Илья готов на всё ради успеха, но судьба переносит его из 2023 года в суровый 1993-й, где он встречает своих молодых родителей. У него всего три дня, чтобы изменить судьбу собственной семьи.
Вход свободный, по регистрации.
Творческая встреча «Любовь спасает мир»12+
Когда: пятница, 3 июля, 17:20.
Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39).
В библиотеке пройдёт встреча с актрисой театра и кино, кинорежиссёром, композитором, сценаристом и поэтом Анной Артамоновой. В программе — стихи и песни под гитару, рассказ о кинопроектах и поездках в зону СВО, ответы на вопросы, фото и автографы.
Вход свободный.
Анна Артамонова — выпускница ВГИКа и академии Н. С. Михалкова, актриса театра Et Cetera под руководством Александра Калягина, обладательница премии Всероссийского театрального фестиваля «Актёры России — Михаилу Щепкину». Награждена медалью «За труды в культуре и искусстве» и медалью «Участник гуманитарного конвоя». Среди её режиссёрских работ — несколько короткометражек и фильм «Первоклашки».