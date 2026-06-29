Стоимость проезда в Нижнем Новгороде не вырастет из-за ситуации с топливом

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте из-за ситуации с топливом не ожидается в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона Денис Рябинин на пресс-конференции 29 июня.
По его словам, перебои с поставками бензина и дизеля не сказались на ритмичности перевозок, сокращения выпуска автобусов на линию не произошло, а сама ситуация в городе остается управляемой. Для стабильной работы автопредприятия были переведены на заправки определенных сетей, включая «Лукойл», с которыми заключили дополнительные контракты. В сегменте регулируемых тарифов заявок на пересмотр стоимости проезда в Региональную службу по тарифам от перевозчиков не поступало.
Это продолжение ситуации с топливным кризисом в Нижегородской области, из-за которого в регионе ранее зафиксировали взлет спроса на заправках на 150% и ввели ограничения на розничную продажу горючего в 11 муниципалитетах. При этом по нерегулируемым тарифам в области уже начали поступать первые обращения о росте цен — в частности, о намерении повысить стоимость проезда из-за проблем с топливом заявили перевозчики из Богородска.
Ранее сообщалось, что маршруты двух автобусов и электробуса изменят в Нижнем Новгороде с июля.