Стоимость проезда в Нижнем Новгороде не вырастет из-за ситуации с топливом

По его словам, перебои с поставками бензина и дизеля не сказались на ритмичности перевозок, сокращения выпуска автобусов на линию не произошло, а сама ситуация в городе остается управляемой. Для стабильной работы автопредприятия были переведены на заправки определенных сетей, включая «Лукойл», с которыми заключили дополнительные контракты. В сегменте регулируемых тарифов заявок на пересмотр стоимости проезда в Региональную службу по тарифам от перевозчиков не поступало.