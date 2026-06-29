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Её уже не догнать: волгоградка набрала 400 баллов на ЕГЭ

Светлана Овечкина — первая в истории региона 400-балльница. Также три выпускника области заработали по 200 баллов.

Выпускница третьего лицея Волгограда Светлана Овечкина улучшила свой результат. Прежде она набрала по 100 баллов на экзаменах по русскому языку, математике и физике. А после добавила к этому достижению высший результат по информатике на ЕГЭ. Теперь её вряд ли удастся догнать кому-то из 11-классников региона.

Светлана — первая в истории региона 400-балльница. Также три выпускника области заработали по 200 баллов. Это Артем Копылов из первой школы города Жирновска, Арина Дементьева из пятой школы Михайловки и выпускница первой волгоградской гимназии Ульяна Кондратьева, сообщают в облкомобразования.

Стобалльники есть в Волгограде и Волжском, Камышине и Михайловке, Урюпинске и Фролово, а также в Алексеевском, Еланском, Жирновском, Камышинском и Палласовском районах. Всего успешных выпускников на сегодняшний день в Волгоградской области 74.

Ранее vlg.aif.ru сообщал, что глава региона Андрей Бочаров провёл оперативное совещание, на котором поздравил выпускников с окончанием школы и поставил задачи по организации выпускных в школах области.