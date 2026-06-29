Её уже не догнать: волгоградка набрала 400 баллов на ЕГЭ

Выпускница третьего лицея Волгограда Светлана Овечкина улучшила свой результат. Прежде она набрала по 100 баллов на экзаменах по русскому языку, математике и физике. А после добавила к этому достижению высший результат по информатике на ЕГЭ. Теперь её вряд ли удастся догнать кому-то из 11-классников региона.