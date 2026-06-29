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В Ростовской области появится кластер разработчиков видеоигр

Об этом сообщается на сайте донского правительства.

В Ростовской области прорабатывают развитие игровой индустрии: министр экономического развития региона Павел Павлов провёл встречу с молодёжным министром Кириллом Костроминым. Об этом сообщили на сайте правительства Дона.

Ключевой темой обсуждения стало развитие креативных индустрий, в том числе создание студии по разработке компьютерных игр.

По словам Кирилла Костромина, в 2025 году состоялся грантовый интенсив «Траектория развития», участниками которого стали 100 молодых людей. В рамках программы они познакомились с механизмами поддержки стартапов и поработали над собственными проектами.

Один из участников интенсива запустил разработку компьютерной игры: сейчас над проектом работает команда из 11 человек, а релиз первого продукта намечен на 2027 год. Команда планирует стать частью Центра креативных индустрий Ростовской области.

Павел Павлов предложил Кириллу Костромину возглавить работу по объединению игровых разработчиков в отдельный кластер.