В Ростовской области появится кластер разработчиков видеоигр

В Ростовской области прорабатывают развитие игровой индустрии: министр экономического развития региона Павел Павлов провёл встречу с молодёжным министром Кириллом Костроминым. Об этом сообщили на сайте правительства Дона.
Ключевой темой обсуждения стало развитие креативных индустрий, в том числе создание студии по разработке компьютерных игр.
По словам Кирилла Костромина, в 2025 году состоялся грантовый интенсив «Траектория развития», участниками которого стали 100 молодых людей. В рамках программы они познакомились с механизмами поддержки стартапов и поработали над собственными проектами.
Один из участников интенсива запустил разработку компьютерной игры: сейчас над проектом работает команда из 11 человек, а релиз первого продукта намечен на 2027 год. Команда планирует стать частью Центра креативных индустрий Ростовской области.
Павел Павлов предложил Кириллу Костромину возглавить работу по объединению игровых разработчиков в отдельный кластер.