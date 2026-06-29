Губернатор высказался о случайных доходах и теневых заработках белорусов

Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко высказался о случайных доходах и теневых заработках белорусов, пишет БелТА.
Губернатор обратил внимание что, если человек выпадает из экономической жизни, перебивается случайными заработками либо получает теневые доходы, то тогда возникают риски и для него самого, и для общества в целом. Крупко подчеркнул, что каждый трудоспособный должен вносить свой вклад в развитие страны, а поддержку следует оказывать действительно нуждающимся в помощи.
Также он назвал вопрос трудоустроенности важнейшей социальной задачей. Аргументируя это тем, что рядом с отсутствием постоянной занятости, возникают социальная неустроенность и совершение правонарушений.
— Задача — не просто сократить количество граждан, не занятых в экономике, но помочь людям найти свое место в жизни, получить постоянную работу, обеспечить достойный доход и тем самым укрепить экономику и социальную стабильность области, — заключил губернатор.
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