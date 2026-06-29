Нижегородка отдала мошенникам почти 50 тысяч рублей при покупке тура в Мозамбик

Выгодный тур 59-летняя потерпевшая нашла в мессенджере — в канале туристического агентства, который не вызывал никаких подозрений. Увидев выгодное предложение, она решила полететь на отдых в Республику Мозамбик. После переговоров с компанией женщина внесла предоплату 48 200 тысяч рублей с надеждой в скором времени улететь на отдых. Однако, после того, как деньги поступили на счёт лжетуроператоров, они перестали выходить на связь.