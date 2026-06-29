Три семьи из Красноярского края вышли в финал всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Победители получат сертификаты по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, а все финалисты отправятся в путешествия по России.
Регион среди 330 команд представят семьи Сахаровых и Зайцевых, Воробьевых и Филиных, а также семья Сергейкиных. Всего во втором сезоне конкурса от Красноярского края участвовали более 4,6 тыс. семей. Финал пройдет с 5 по 8 июля в Мастерской управления «Сенеж». Для победителей подготовили 60 жилищных сертификатов.
На церемонии открытия участников ждут парад-шествие и хоровод в национальных костюмах, а также фестиваль «Гастрономическая Россия» с блюдами разных народов страны. 6 и 7 июля семьи будут выполнять задания на эрудицию, смекалку и командную работу. Награждение состоится 8 июля, в День семьи, любви и верности, в Зеленом театре ВДНХ.
Конкурс «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия, страна возможностей» входит в нацпроект «Семья». Команды состоят из четырех и более человек, представляющих не менее трех поколений.
«Для нас это не столько соревнование, сколько большой, теплый, по-настоящему семейный праздник. Среди участников профессиональные династии, педагоги, железнодорожники, военнослужащие, строители, энергетики, лыжники, врачи. Есть многодетные семьи, где воспитывают родных и приемных детей, в одной из команд их больше 30», рассказал генеральный директор президентской платформы «Россия, страна возможностей», — ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.