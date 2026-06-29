Три семьи из Красноярского края вышли в финал всероссийского конкурса

На церемонии открытия участников ждут парад-шествие и хоровод в национальных костюмах, а также фестиваль «Гастрономическая Россия» с блюдами разных народов страны. 6 и 7 июля семьи будут выполнять задания на эрудицию, смекалку и командную работу. Награждение состоится 8 июля, в День семьи, любви и верности, в Зеленом театре ВДНХ.