В Москве устроят массовый забег по Садовому кольцу

В рамках проекта «Лето в Москве» в столице пройдет Фестиваль бега, который объединит любителей активного образа жизни, профессиональных спортсменов и поклонников северной ходьбы. Мероприятие запланировано на 23 августа. Маршруты будут проложены по Садовому кольцу.
Для опытных бегунов подготовлены соревновательные дистанции на 5 и 10 километров. Принять участие в них смогут зарегистрированные участники, имеющие медицинскую справку установленного образца. Победителей десятикилометровой дистанции наградят призами — отметят спортсменов, занявших места с первого по пятое. Всем финишировавшим вручат памятные медали.
Помимо спортивных стартов, организаторы подготовили фестивальные забеги без соревновательной составляющей. Их смогут выбрать те, кто предпочитает комфортный темп или только начинает заниматься бегом. На дистанциях в 5 и 10 километров участникам не потребуется медицинская справка, однако предварительная регистрация остается обязательной. После завершения маршрута результаты прохождения дистанции будут направлены участникам в информационной рассылке.
В программу праздника также включен старт по северной ходьбе на дистанции пять километров, рассчитанный как на опытных участников, так и на тех, кто только знакомится с этим видом физической активности.
Организаторы подготовили и культурную программу. На площадке фестиваля выступят музыкальные коллективы, в том числе группа «Уматурман». Фестиваль станет одним из крупнейших спортивных событий летнего сезона в Москве, объединив соревнования, массовые старты и развлекательные мероприятия для жителей и гостей столицы.
(фото на главной pressfoto на Magnific).