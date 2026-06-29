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Аппарат Лантратовой будет защищать избирательные права граждан на выборах

Аппарат Лантратовой будет защищать избирательные права граждан на выборах в ГД.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Аппарат федерального омбудсмена будет принимать участие в защите избирательных прав граждан на сентябрьских выборах в Госдуму, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с Лантратовой. Омбудсмен рассказала главе государства, что встретилась с председателем Центральной избирательной комиссии России Эллой Памфиловой.

«Мы вместе договорились, подписали меморандум о сотрудничестве — будем принимать участие в защите избирательных прав граждан, особенно что касается людей маломобильных, голосования на дому и в труднодоступных территориях», — сказала Лантратова в ходе встречи.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут в единый день голосования 20 сентября.

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