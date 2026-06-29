Проезд в автобусах подорожает до 50 рублей с 1 июля в Кстове

Это продолжение ситуации с топливным кризисом в регионе. Ранее заместитель министра транспорта Денис Рябинин заявлял, что в Нижнем Новгороде на маршрутах с регулируемым тарифом цены останутся прежними, однако в муниципалитетах на нерегулируемых тарифах перевозчики уже начали заявлять о росте цен из-за проблем с топливом — в частности, аналогичные уведомления направили автопредприятия Богородска.