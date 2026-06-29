Проезд в автобусах подорожает до 50 рублей с 1 июля в Кстове

Стоимость проезда в общественном транспорте Кстова увеличится с 40 до 50 рублей с 1 июля 2026 года. Об этом сообщили представители Центра развития транспортных систем (ЦРТС) Нижегородской агломерации в социальной сети «ВКонтакте».
По информации ведомства, частный перевозчик заблаговременно и в установленный законом срок уведомил Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области об изменении стоимости билетов. Главной причиной изменения тарифа на маршрутах назван существенный рост цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ).
Это продолжение ситуации с топливным кризисом в регионе. Ранее заместитель министра транспорта Денис Рябинин заявлял, что в Нижнем Новгороде на маршрутах с регулируемым тарифом цены останутся прежними, однако в муниципалитетах на нерегулируемых тарифах перевозчики уже начали заявлять о росте цен из-за проблем с топливом — в частности, аналогичные уведомления направили автопредприятия Богородска.