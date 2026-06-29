3,5 миллиона рублей задолжал сотрудникам племзавод в Красноярском крае

После проверки прокуратура внесла представление, но долг так и не погасили. Тогда надзорное ведомство подало шесть исков в суд. Троим работникам уже присуждено более 2,4 миллиона рублей, остальные заявления пока рассматриваются. Ситуация остаётся на контроле прокуратуры.