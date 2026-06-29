Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

3,5 миллиона рублей задолжал сотрудникам племзавод в Красноярском крае

Шестеро сотрудников остались без средств к существованию.

В Большемуртинско-Сухобузимском округе прокуратура выявила крупную задолженность по зарплате на «Племзаводе “Таежный”». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В 2025 году предприятие обанкротилось, управление перешло к конкурсному управляющему, однако рабочие не получили деньги за январь—август. Шестеро сотрудников остались без средств к существованию.

После проверки прокуратура внесла представление, но долг так и не погасили. Тогда надзорное ведомство подало шесть исков в суд. Троим работникам уже присуждено более 2,4 миллиона рублей, остальные заявления пока рассматриваются. Ситуация остаётся на контроле прокуратуры.

Ранее мы сообщали, что в Сосновоборске директора стройфирмы отстранили за невыплату зарплаты.