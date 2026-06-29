3,5 миллиона рублей задолжал сотрудникам племзавод в Красноярском крае

В Большемуртинско-Сухобузимском округе прокуратура выявила крупную задолженность по зарплате на «Племзаводе “Таежный”». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В 2025 году предприятие обанкротилось, управление перешло к конкурсному управляющему, однако рабочие не получили деньги за январь—август. Шестеро сотрудников остались без средств к существованию.
После проверки прокуратура внесла представление, но долг так и не погасили. Тогда надзорное ведомство подало шесть исков в суд. Троим работникам уже присуждено более 2,4 миллиона рублей, остальные заявления пока рассматриваются. Ситуация остаётся на контроле прокуратуры.
Ранее мы сообщали, что в Сосновоборске директора стройфирмы отстранили за невыплату зарплаты.