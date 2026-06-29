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Глава Ростова предупредил о мошеннических сообщениях от своего имени

Об этом Александр Скрябин сообщает в своем канале.

Глава администрации Ростова‑на‑Дону Александр Скрябин предупредил горожан о распространении мошеннических сообщений, рассылаемых от его имени.

По данным градоначальника, злоумышленники действуют через подозрительные телефонные номера: они отправляют сообщения со ссылками, а также рассылают приглашения на видеоконференции.

Александр Скрябин особо отметил, что любые сообщения с просьбами предоставить персональные или банковские данные, перевести деньги, перейти по ссылкам либо вступить в переписку с лицами, которые называют себя сотрудниками городских или специальных служб, не имеют отношения к официальным органам.

Жителей города призывают сохранять бдительность и уточнять информацию исключительно через официальные каналы коммуникации.