Глава Ростова предупредил о мошеннических сообщениях от своего имени

Глава администрации Ростова‑на‑Дону Александр Скрябин предупредил горожан о распространении мошеннических сообщений, рассылаемых от его имени.
По данным градоначальника, злоумышленники действуют через подозрительные телефонные номера: они отправляют сообщения со ссылками, а также рассылают приглашения на видеоконференции.
Александр Скрябин особо отметил, что любые сообщения с просьбами предоставить персональные или банковские данные, перевести деньги, перейти по ссылкам либо вступить в переписку с лицами, которые называют себя сотрудниками городских или специальных служб, не имеют отношения к официальным органам.
Жителей города призывают сохранять бдительность и уточнять информацию исключительно через официальные каналы коммуникации.