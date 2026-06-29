Глава Ростова предупредил о мошеннических сообщениях от своего имени

Александр Скрябин особо отметил, что любые сообщения с просьбами предоставить персональные или банковские данные, перевести деньги, перейти по ссылкам либо вступить в переписку с лицами, которые называют себя сотрудниками городских или специальных служб, не имеют отношения к официальным органам.