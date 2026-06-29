Транспортные карты будут продавать в сетевых магазинах в Нижнем Новгороде

С 1 июля в гипермаркетах «Смарт» и «Спар» начнут продавать транспортные карты на одну-две поездки. Об этом сегодня, 29 июня, сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона Денис Рябинин на пресс-конференции в НОИЦ, отвечая на вопрос корреспондента сайта pravda-nn.ru об отмене наличных средств при оплате проезда в нижегородском общественном транспорте с 1 июля.