Транспортные карты будут продавать в сетевых магазинах в Нижнем Новгороде

С 1 июля в гипермаркетах «Смарт» и «Спар» начнут продавать транспортные карты на одну-две поездки. Об этом сегодня, 29 июня, сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона Денис Рябинин на пресс-конференции в НОИЦ, отвечая на вопрос корреспондента сайта pravda-nn.ru об отмене наличных средств при оплате проезда в нижегородском общественном транспорте с 1 июля.
Денис Рябинин подчеркнул, что безналичными способами поездки уже оплачиваются в 96% случаев, а наличные средства не отменяются — они просто выносятся за пределы транспорта.
По словам спикера, за полгода подготовительной работы в общественном транспорте появились терминалы, в том числе на задних площадках.
Проезд можно оплатить банковской картой, транспортной картой.
«Можно приобрести транспортную карту, если ещё этого не сделали, — отметил заместитель министра. — Есть персональные транспортные карты, с фотографией. Есть обычные транспортные карты, на которые можно положить любую сумму. Действует пересадочный тариф. Это очень удобно — бесплатная пересадка».
Денис Рябинин напомнил, что приобрести, пополнить транспортную карту можно в метрополитене, на Московском вокзале, на ТПУ «Канавинский», на почте, в газетных киосках.
Кроме того, с 1 июля в магазинах «Смарт» и «Спар» начнут продавать карты на одну и две поездки. Планируется, что до 1 августа они появятся также в «Магните» и «Пятёрочке».
«Получается, что человек, которому необходимо оплатить проезд наличными средствами, идёт, условно, в “Спар” и покупает вот такой проездной за наличные», — сообщил Денис Рябинин.
Спикер отметил, что в связи с переходом на полностью безналичную оплату проезда в нижегородском общественном транспорте у прокуратуры вопросов не возникло. Экспертиза прошла. Кроме того, от приёма наличных в общественном транспорте уже отказались в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Ярославле.
«Это современная тенденция, которой мы следуем и в которой видим больше плюсов, чем минусов», — сообщил спикер.
По словам Дениса Рябинина, водители «Нижегородпассажиравтотранса» поддерживают переход на безналичную оплату, чтобы не отвлекаться на наличность во время движения. У частных перевозчиков может быть другая позиция.
«И это тоже одна из причин, почему мы убираем наличку из транспорта, — сообщил Денис Рябинин. — Мы хотим прозрачности в транспортной системе, хотим видеть, сколько реально пассажиров ездит, как наполняются транспортные средства».
Ранее сайт pravda-nn.ru разбирался, как оплачивать проезд с 1 июля.