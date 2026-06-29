В Красноярске с онлайн-магазина парфюмерии взыскали 55 тысяч задолженности по зарплате

Суд установил, что между сторонами был заключен гражданско-правовой договор. В нем было указано, что документ не является трудовым, не вносится в трудовую книжку и не дает права на социальный пакет и трудовые гарантии по ТК РФ. При этом ответчик не представил доказательств, опровергающих количество отработанных смен и размер задолженности. Представитель организации на заседание не пришел.