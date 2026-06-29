В Красноярске с онлайн-магазина парфюмерии взыскали 55 тысяч задолженности по зарплате

В Красноярске Ленинский районный суд взыскал с организации, которая занимается онлайн-продажей парфюмерии, 55 тыс. рублей задолженности по зарплате.
С иском в суд обратилась женщина, которая работала в офисе онлайн-продаж. Она занималась обработкой, комплектованием, упаковкой и оформлением заказов, техническим сопровождением, созданием карточек товаров и документацией. По словам истца, оплата составляла 2 тыс. рублей за смену. Женщина работала с ноября 2025 года по февраль 2026 года. За это время ей выплатили 69 тыс. рублей, однако задолженность составила еще 55 тыс. рублей.
Суд установил, что между сторонами был заключен гражданско-правовой договор. В нем было указано, что документ не является трудовым, не вносится в трудовую книжку и не дает права на социальный пакет и трудовые гарантии по ТК РФ. При этом ответчик не представил доказательств, опровергающих количество отработанных смен и размер задолженности. Представитель организации на заседание не пришел.
Суд рассмотрел дело в заочном порядке и удовлетворил требования работницы. С ответчика взыскали 55 тыс. рублей задолженности по зарплате, а также 4 тыс. рублей госпошлины в доход местного бюджета. Решение пока не вступило в законную силу.