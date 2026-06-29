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Соглашение о защите прав педагогов на 2026−2029 годы подписали в Ростовской области

В Ростовской области подписали соглашение о защите прав педагогов на три года.

В Ростове-на-Дону подписали региональное отраслевое соглашение в сфере образования на 2026−2029 годы. Документ заключили министерство образования, областная организация профсоюза работников образования и Союз работодателей Ростовской области. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Глава донского министерства образования Виктория Чернышова отметила, что соглашение усилит защиту прав работников образования и укрепит социальное партнерство. В нем закреплены дополнительные нормы, которые расширяют трудовые гарантии педагогов.

Документ будет действовать не только для государственных и муниципальных учреждений, но и для частных организаций.

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