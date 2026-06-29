В Светлогорске снесли комплекс хлебокомбината на ул. Пионерской (фото)

В мае 1990 года комбинат передали в аренду на шесть лет. В дальнейшем предприятие меняло свою регистрацию и продолжало свою деятельность до 2009 года. 10 ноября 2009 года, согласно постановлению арбитражного суда Калининградской области, ЗАО «Светлогорский хлеб» признан банкротом.