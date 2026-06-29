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В Светлогорске снесли комплекс хлебокомбината на ул. Пионерской (фото)

На месте снесенного комплекса должен появиться среднеэтажный жилой дом.

В Светлогорске на улице Пионерской снесли комплекс хлебокомбината, на месте которого, как сообщалось ранее, должен появиться среднеэтажный жилой дом.

Согласно архивной справке ГАКО, комплекс на улице Пионерский был построен в советское время (точная дата не называется из-за частичной утраты архивных документов) в связи с ростом числа населения, открытия новых санаториев, пансионатов, столовых и точек общественного питания. Подчинялся он Калининградскому областному управлению пищевой промышленности.

В мае 1990 года комбинат передали в аренду на шесть лет. В дальнейшем предприятие меняло свою регистрацию и продолжало свою деятельность до 2009 года. 10 ноября 2009 года, согласно постановлению арбитражного суда Калининградской области, ЗАО «Светлогорский хлеб» признан банкротом.

В апреле 2018 года стало известно, что областное агентство по имуществу разработало проект приказа о разрешении компании «Светлогорский хлебокомбинат» использовать участок предприятия в Светлогорске на Пионерской под строительство магазинов. По данным ЕГРЮЛ, единственным учредителем и директором «Светлогорского хлебокомбината» является инвестор сети SPAR в Калининграде Олег Пономарев.

В феврале 2022 года глава администрации ГО Владимир Бондаренко говорил, что собственник бывшего «Светлогорского хлебокомбината» пока не ведет активной подготовки к застройке участка.

В феврале 2026 года областные власти выдали разрешение на первый и второй этапы строительства среднеэтажного многоквартирного дома со встроенными помещениями на месте бывшего хлебокомбината. Разрешение 4 февраля получило ЗАО «Строймеханизация». Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:17:010043:6, предназначенном под среднеэтажную жилую застройку. Его уточнённая площадь составляет 7 772 кв. м, а стоимость по кадастру — 17,4 млн руб. Разрешение будет действительно до 4 февраля 2032 года.

ЗАО «Строймеханизация» зарегистрировано на Московском проспекте в Калининграде. Генеральным директором выступает Абдул Малаев. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых домов.

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