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После «Алых парусов» Петербург привели в порядок за одну ночь

Коммунальные службы оперативно очистили центр Петербурга после «Алых парусов».

Источник: Комсомольская правда

Праздник выпускников в Петербурге едва отгремел, а городские службы сразу вышли на уборку. Основные силы бросили на центральные улицы, набережные и площадки, где проходили мероприятия.

— Готовиться к празднику начали заранее. Дорожники мыли магистрали, площади и тротуары, несмотря на дожди и прохладу. За неделю они израсходовали больше 51 тысячи кубометров воды и свыше 4 тысяч литров моющего средства, — сообщили в Комитете по благоустройству.

В ночь после праздника работы велись в усиленном режиме. Пока зрители расходились по домам, коммунальщики убирали мусор, опустошали урны и вывозили отходы. Дополнительные контейнеры установили заранее в местах большого скопления людей.

На уборку вывели 95 машин, почти 200 дворников и 155 садовников. Благодаря этому главные городские пространства привели в порядок очень быстро.