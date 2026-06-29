После «Алых парусов» Петербург привели в порядок за одну ночь

— Готовиться к празднику начали заранее. Дорожники мыли магистрали, площади и тротуары, несмотря на дожди и прохладу. За неделю они израсходовали больше 51 тысячи кубометров воды и свыше 4 тысяч литров моющего средства, — сообщили в Комитете по благоустройству.