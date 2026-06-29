После «Алых парусов» Петербург привели в порядок за одну ночь

Праздник выпускников в Петербурге едва отгремел, а городские службы сразу вышли на уборку. Основные силы бросили на центральные улицы, набережные и площадки, где проходили мероприятия.
— Готовиться к празднику начали заранее. Дорожники мыли магистрали, площади и тротуары, несмотря на дожди и прохладу. За неделю они израсходовали больше 51 тысячи кубометров воды и свыше 4 тысяч литров моющего средства, — сообщили в Комитете по благоустройству.
В ночь после праздника работы велись в усиленном режиме. Пока зрители расходились по домам, коммунальщики убирали мусор, опустошали урны и вывозили отходы. Дополнительные контейнеры установили заранее в местах большого скопления людей.
На уборку вывели 95 машин, почти 200 дворников и 155 садовников. Благодаря этому главные городские пространства привели в порядок очень быстро.