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Почти 900 нижегородских выпускников окончили школу круглыми отличниками

В прошлом году таких ребят было меньше.

846 выпускников Нижнего Новгорода закончили учебу с одними «пятерками». В 2025 году круглых отличников было на 116 меньше, рассказал мэр Юрий Шалабаев.

Сейчас в столице Приволжья насчитывается 96 школьников, которые смогли сдать ЕГЭ на 100 баллов. Среди них есть девять человек, которые получили 200 баллов. А один юный нижегородец, Иван Ковалев, сдал сразу три предмета на 100 баллов, набрав в сумме 300. Он учился в лицее № 38.

Результаты экзаменов пока еще не узнали те, кто сдавал иностранные языки. К 30 июня опубликуют итоги по письменной части, к 1 июля — по устной.