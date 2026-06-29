Почти 900 нижегородских выпускников окончили школу круглыми отличниками

846 выпускников Нижнего Новгорода закончили учебу с одними «пятерками». В 2025 году круглых отличников было на 116 меньше, рассказал мэр Юрий Шалабаев.
Сейчас в столице Приволжья насчитывается 96 школьников, которые смогли сдать ЕГЭ на 100 баллов. Среди них есть девять человек, которые получили 200 баллов. А один юный нижегородец, Иван Ковалев, сдал сразу три предмета на 100 баллов, набрав в сумме 300. Он учился в лицее № 38.
Результаты экзаменов пока еще не узнали те, кто сдавал иностранные языки. К 30 июня опубликуют итоги по письменной части, к 1 июля — по устной.