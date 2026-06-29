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В Калининградской области возобновили расчистку реки Товарной

После обязательного перерыва на нерестовый период подрядчик ООО «КАТТЕГАТ» возобновил расчистку русла реки Товарной.

Источник: KaliningradToday

Работы ведут на участках в Калининграде и Гурьевском округе.

Цель — предотвратить загрязнение, заиление и истощение водного объекта. По данным минприроды региона, расчистка улучшит гидрологическое и гидрохимическое состояние реки. На уже очищенных участках заметны стайки мальков, что говорит о восстановлении экосистемы.

Всего предстоит очистить более 13 км русла и извлечь свыше 36,1 тыс. кубометров донных отложений. Работы разделены на 19 участков — через сельхозугодья, промышленные и жилые зоны, а также парк Ветеранов на Аллее Смелых.

К 30 июня завершают расчистку первых двух участков (1,7 км). На третьем отрезке (356 м) до конца июля планируют извлечь более 500 кубометров отложений. Самые сложные участки — в плотной городской застройке Калининграда.

Работы планируют завершить до конца 2027 года.

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