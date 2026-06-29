В Калининградской области возобновили расчистку реки Товарной

Работы ведут на участках в Калининграде и Гурьевском округе.
Цель — предотвратить загрязнение, заиление и истощение водного объекта. По данным минприроды региона, расчистка улучшит гидрологическое и гидрохимическое состояние реки. На уже очищенных участках заметны стайки мальков, что говорит о восстановлении экосистемы.
Всего предстоит очистить более 13 км русла и извлечь свыше 36,1 тыс. кубометров донных отложений. Работы разделены на 19 участков — через сельхозугодья, промышленные и жилые зоны, а также парк Ветеранов на Аллее Смелых.
К 30 июня завершают расчистку первых двух участков (1,7 км). На третьем отрезке (356 м) до конца июля планируют извлечь более 500 кубометров отложений. Самые сложные участки — в плотной городской застройке Калининграда.
Работы планируют завершить до конца 2027 года.