17 тысяч молодых калининградцев отметили День молодёжи на «Ростех Арене»

В минувшие выходные у стадиона «Ростех Арена» прошёл фестиваль в честь Дня молодёжи. Он собрал более 17 тысяч участников из Калининграда и области — это один из самых массовых праздников для молодёжи в регионе за последние годы. Мероприятие прошло по единому для всей России формату и объединило три темы: «Мечта России»,…