17 тысяч молодых калининградцев отметили День молодёжи на «Ростех Арене»

В минувшие выходные у стадиона «Ростех Арена» прошёл фестиваль в честь Дня молодёжи. Он собрал более 17 тысяч участников из Калининграда и области — это один из самых массовых праздников для молодёжи в регионе за последние годы.
Мероприятие прошло по единому для всей России формату и объединило три темы: «Мечта России», «Единство России» и «Гордость России». Каждая площадка знакомила гостей с возможностями для самореализации, карьеры, спорта и творчества. Свои проекты представили молодёжные движения, вузы, колледжи и крупные работодатели.
Губернатор Алексей Беспрозванных обратился к участникам с видеообращением: «Вы — поколение созидателей, перед которыми открыто море возможностей. Мы верим в вас и всегда поддержим ваши смелые начинания».
Исполняющая обязанности министра молодёжной политики Анна Высоцкая напомнила, что в регионе живут более 260 тысяч молодых людей: «Для каждого мы стараемся создать пространство для роста».
Работников сферы молодёжной политики наградили благодарственными письмами губернатора. Заместитель председателя правительства Наталья Ищенко запечатала капсулу времени с посланиями современной молодёжи в 2100 год.