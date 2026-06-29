Транспортные карты начнут продавать в продуктовых магазинах Нижнего Новгорода

Оплатить проезд наличными станет невозможно непосредственно в салоне общественного транспорта в Нижнем Новгороде с 1 июля. О том, как будет работать оплата проезда, напомнил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин в ходе пресс-конференции 29 июня.
«Мы не отменяем наличку, а просто выносим ее “за пределы транспорта”. За наличные средства можно купить транспортные карты — их можно пополнять в разных точках. Карты на одну-две поездки будут продавать в торговых сетях. С 1 июля они появятся в Smart и Spar. Позже их можно будет найти в “Магните” и “Пятерочке”. То есть человек с наличными средствами идет в магазины, покупает вот такой проездной и оплачивает им поездку. Удобно взять и в кошелек положить», — рассказал Денис Рябинин.
Он отметил, что другие города, например, Москва, Пермь, Санкт-Петербург, также отказались от приема наличных именно в транспорте.
«Водители уже ждут 1 июля. Все они поддерживают это решение. Мы хотим прозрачности в транспортной системе, хотим видеть реальную наполняемость маршрутов», — уточнил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что QR-коды для оценки работы разместят в общественном транспорте Нижнего Новгорода. Стикеры будут выводить на анонимные анкеты для пассажиров. Через них граждане смогут сообщить о неработающих кондиционерах, опозданиях и других нарушениях. Сначала они появятся на электробусных маршрутах в нагорной части города.