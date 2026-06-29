Транспортные карты начнут продавать в продуктовых магазинах Нижнего Новгорода

«Мы не отменяем наличку, а просто выносим ее “за пределы транспорта”. За наличные средства можно купить транспортные карты — их можно пополнять в разных точках. Карты на одну-две поездки будут продавать в торговых сетях. С 1 июля они появятся в Smart и Spar. Позже их можно будет найти в “Магните” и “Пятерочке”. То есть человек с наличными средствами идет в магазины, покупает вот такой проездной и оплачивает им поездку. Удобно взять и в кошелек положить», — рассказал Денис Рябинин.