Дополнительный поезд Нижний Новгород — Санкт‑Петербург назначен в июле

Отправление из Нижнего Новгорода запланировано 3 и 11 июля в 14:41; прибытие в Москву — в тот же день в 23:00, в Санкт‑Петербург — следующего дня в 10:38. В обратном направлении состав выезжает из Питера 4 и 12 июля в 17:59, прибытие в Москву — на следующий день в 04:42, в Нижний Новгород — в 11:56.