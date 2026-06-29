Дополнительный поезд Нижний Новгород — Санкт‑Петербург назначен в июле

На Горьковской магистрали в июле назначены дополнительные рейсы пассажирского поезда № 295/296 в связи с повышенным летним спросом. Поезда свяжут Нижний Новгород с Москвой и Санкт‑Петербургом в отдельные даты. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.
Отправление из Нижнего Новгорода запланировано 3 и 11 июля в 14:41; прибытие в Москву — в тот же день в 23:00, в Санкт‑Петербург — следующего дня в 10:38. В обратном направлении состав выезжает из Питера 4 и 12 июля в 17:59, прибытие в Москву — на следующий день в 04:42, в Нижний Новгород — в 11:56.
По пути поезд будет останавливаться во Владимире, Твери и Бологом. В состав включены плацкартные и купейные вагоны, вагоны СВ с биотуалетами и кондиционерами, индивидуальными розетками, а также вагон‑ресторан. В штабном вагоне предусмотрено место для маломобильного пассажира и сопровождающего. В некоторых вагонах доступна услуга перевозки животных.
За январь—май 2025 года поезда в направлении Санкт‑Петербурга перевезли около 55 тысяч пассажиров. Подробности о движении поездов и правилах оформления билетов доступны на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов 8‑800‑775‑00‑00.
Ранее сообщалось, что отправление пассажиров поездами Нижний Новгород — Москва увеличилось почти на 6% в январе-мае 2026 года.