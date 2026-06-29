Из-за ДТП в Калининграде заблокировано движение трамваев

Из-за ДТП в центре Калининграда заблокировано движение трамваев, сообщает 29 июня Центр организации движения и пассажирских перевозок.
Авария произошла на ул. Багратиона с Ленинским проспектом, не могут проехать трамваи № 3.
Троечки временно пустили по ул. Октябрьской, Аллее Смелых до конечной станции «Ул. Дюнная».
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