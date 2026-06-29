«Белые проснулись, черви тоже будильник не проспали»: можно ли есть такие грибы, рассказал калининградский эксперт (фото)

Довольно многие из найденных экземпляров оказались заражены личинками мушек. «Мы были на месте уже в пять утра, но червячков, судя по всему, тоже будильник не подвел — их раза в три больше, чем нас», — пошутил грибник. Впрочем, знающие люди проблемой это не считают.