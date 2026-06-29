Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 100 нетрезвых водителей задержали за прошедшие выходные в Красноярском крае

В Красноярском крае за минувшие выходные автоинспекторы задержали 119 водителей в состоянии опьянения. Об этом сообщили в ГУ МВД России.

В Красноярском крае за минувшие выходные автоинспекторы задержали 119 водителей в состоянии опьянения. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону. Среди задержанных семь человек сели за руль без водительского удостоверения. В отношении нарушителей сотрудники ДПС составили административные материалы. Еще девять водителей ранее уже привлекались к ответственности за нетрезвое вождение, теперь им грозит уголовное преследование. За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен штраф 45 тыс. рублей и лишение прав на срок до двух лет. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность. Напомним, что в Красноярске за выходные задержали 33 нетрезвых водителя.