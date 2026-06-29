Шторы задернуты даже днем: Как дальневосточники спасаются от жары

Вторую неделю в Якутии стоит 30-градусная жара. Она резко сменила в регионе аномально холодные дни, когда погода успела удивить даже летним снегом. Жители отмечают, что к таким контрастам погоды им не привыкать и просто ищут способы чувствовать себя комфортно при любой температуре.
— Многие уехали загород: на дачу, в деревню, на острова с палатками. Городской пляж битком набит. Некоторые даже на пляж по ту сторону реки ездят. Кондиционеры включили все, даже те, кто живет в деревянных домах, а блэкаут шторы задернуты уже не только ночью, но и днем, — рассказала «РГ» жительница Якутска Владилена. — При этом, что удивительно, на празднике Ысыах Туймаады, который прошел в выходные было приличное количество людей, несмотря на жару. Он проводится в открытой местности Ус Хатын.
Как пишет контент-партнер «РГ» Улус. Медиа, гости Ысыаха спасались от жары с помощью подходящих аксессуаров в якутском стиле: зонтиков, вееров — сапсыыка и национальных головных уборов — кыл сэлээппэ. Позаботились о комфорте и безопасности людей и организаторы праздника — укрыться от солнца можно было в летних домиках и теневых зонах, а быстро перемещаться между разными локациями помогали бесплатные шатлы и гольфкары.
К 30-градусной отметке столбики термометров приблизились и в ряде других дальневосточных регионов: в Забайкалье, Бурятии, Еврейской автономной области, Хабаровском крае. Впрочем, не везде эта температура ощущается дискомфортно. Например, в Хабаровске обычно значительно хуже переносится не жара, а духота. И температура в +30 может оказаться даже более приятной, чем +20, если уровень влажности на улице не высокий и дует ветер с Амура. Сейчас как раз такая погода, и жители чувствуют себя вполне комфортно.
— Утром было всего 17 градусов, я вообще в ветровке ходила, днем комфортно в футболке и штанах. На работе мы сегодня первый раз за лето включили кондиционер, — поделилась с корреспондентом «РГ» хабаровчанка Ирина. — Когда в машину садишься, которая целый день стояла на солнце, конечно, жарко. А так сегодня, пожалуй, первый день с хорошей погодой. Завтра тоже обещают тепло, а в среду опять дождь…
Открытый бассейн в Хабаровске. Фото: Ольга Бухарова/РГ.
Так что пока хабаровчане просто наслаждаются погодой, которая позволяет с комфортом гулять по городу. Ведь в по-настоящему жаркие дни оттуда хочется сбежать куда-нибудь поближе к водоемам, где можно искупаться. В самом Хабаровске таких нет. Все городские пляжи предназначены лишь для отдыха у воды, плавать в Амуре категорически запрещено. Альтернативой может стать открытый бассейн, правда вход туда платный, а тратиться хотят не все. Находятся и смельчаки, которые купаются в пешеходном фонтане на стадионе имени Ленина. Но это уже самые отчаянные.