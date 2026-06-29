Шторы задернуты даже днем: Как дальневосточники спасаются от жары

Так что пока хабаровчане просто наслаждаются погодой, которая позволяет с комфортом гулять по городу. Ведь в по-настоящему жаркие дни оттуда хочется сбежать куда-нибудь поближе к водоемам, где можно искупаться. В самом Хабаровске таких нет. Все городские пляжи предназначены лишь для отдыха у воды, плавать в Амуре категорически запрещено. Альтернативой может стать открытый бассейн, правда вход туда платный, а тратиться хотят не все. Находятся и смельчаки, которые купаются в пешеходном фонтане на стадионе имени Ленина. Но это уже самые отчаянные.