В Калининградской области после нереста снова начали чистить реку Товарную

Всего специалистам предстоит пройти более 13 км русла и убрать свыше 36 100 кубометров донных отложений. В областном минприроды считают, что это поможет снизить заиливание и загрязнение воды, а состояние Товарной должно улучшиться. В местах, которые привели в порядок в начале года, уже заметили мальков. Власти связывают это с тем, что там восстанавливаются условия для рыбы и других обитателей реки.