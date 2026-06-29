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В Калининградской области после нереста снова начали чистить реку Товарную

К 2027 году из русла уберут более 36 100 кубометров донных отложений.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области после перерыва из-за нереста возобновили расчистку реки Товарной. Рабочие снова убирают ил со дна и приводят в порядок берега, пишет пресс-служба регионального правительства в понедельник, 29 июня.

Работы останавливали на время «двухмесячника тишины» — так специалисты называют период, когда реку не тревожат техникой, чтобы не мешать рыбе. Теперь подрядчик — компания «КАТТЕГАТ» — вернулся на участки в Калининграде и Гурьевском округе.

Всего специалистам предстоит пройти более 13 км русла и убрать свыше 36 100 кубометров донных отложений. В областном минприроды считают, что это поможет снизить заиливание и загрязнение воды, а состояние Товарной должно улучшиться. В местах, которые привели в порядок в начале года, уже заметили мальков. Власти связывают это с тем, что там восстанавливаются условия для рыбы и других обитателей реки.

Русло Товарной поделили на 19 технологических отрезков. Они проходят через сельхозугодья, промышленные и жилые зоны, а также рядом с социальными объектами, в том числе у парка Ветеранов на Аллее Смелых.

К 30 июня должны закончить первые два участка общей длиной 1,7 км. Одновременно специалисты вернулись на третий отрезок протяжённостью 356 метров: до конца июля оттуда планируют вывезти больше 500 кубометров ила. Самые сложные работы ещё впереди — в плотной городской застройке Калининграда. Полностью завершить расчистку водоёма собираются до конца 2027 года.

В 2025-м на расчистку реки выделяли 292 млн рублей. Работы собирались начать у места, где Товарная сливается с Лесной, и закончить на улице Транспортной.

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