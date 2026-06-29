В Прикамье женщину, ушедшую за грибами, искали 11 часов

Спасатели и волонтёры нашли заблудившуюся в лесу женщину, которая ушла за грибами, спустя 11 часов, сообщили в аварийно-спасательном формировании МКУ «УГЗЭП».
28 июня в 15:40 в ЕДДС Краснокамского округа поступило сообщение о пропаже женщины. Она ушла за грибами в лесной массив у населённого пункта Алешиха и не вернулась к назначенному времени. Самостоятельные поиски родственников не дали результата.
Спасатели выехали на место и начали поиски пешком с использованием громкоговорителя. Связи с потерявшейся не было — известно было только направление, в котором она ушла. Позже к поиску подключились волонтёры ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой», ПСО «Поиск-Прикамье» и сотрудники полиции.
В 23:15 волонтёры сообщили: женщина найдена живой. Однако самостоятельно идти она не могла, потребовалась эвакуация на носилках. Спасатели выдвинулись к месту обнаружения с мягкими носилками и совместно с волонтёрами начали транспортировку. Она осложнялась темнотой, сложным рельефом и густым лесом. В 03:00 женщину доставили к автомобилю и передали родственникам. Ей рекомендовали обратиться за медицинской помощью.
Ранее сайт perm.aif.ru пообщался с инфоргом поискового отряда «ПрикамьеПоиск» Юлией Соловьёвой. Она рассказала, что взять в лес, чтобы не потеряться, и как собрать на тихую охоту пожилого родственника. Подробности — в материале.