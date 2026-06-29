В Прикамье женщину, ушедшую за грибами, искали 11 часов

В 23:15 волонтёры сообщили: женщина найдена живой. Однако самостоятельно идти она не могла, потребовалась эвакуация на носилках. Спасатели выдвинулись к месту обнаружения с мягкими носилками и совместно с волонтёрами начали транспортировку. Она осложнялась темнотой, сложным рельефом и густым лесом. В 03:00 женщину доставили к автомобилю и передали родственникам. Ей рекомендовали обратиться за медицинской помощью.