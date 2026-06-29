Житель Гуково заключен под стражу по делу об убийстве

В Ростовской области расследуют уголовное дело о жестоком преступлении в Гуково. Фигурантом выступает 32‑летний местный житель — ему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).
По данным Следственного комитета, вечером 26 июня 2026 года в домовладении на улице Украинской в Гуково произошёл конфликт: будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина ударил ножом свою 44‑летнюю сестру. Женщина попыталась убежать, но подозреваемый последовал за ней. Когда 68‑летний дядя обвиняемого попытался остановить злоумышленника, тот нанёс пожилому мужчине не менее двух ножевых ранений. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Сестра фигуранта с тяжёлыми ранениями госпитализирована, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.
Подозреваемого задержали в кратчайшие сроки. По ходатайству следствия суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.
Сейчас по делу назначен комплекс судебных экспертиз, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия и собирать доказательственную базу.