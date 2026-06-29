Житель Гуково заключен под стражу по делу об убийстве

По данным Следственного комитета, вечером 26 июня 2026 года в домовладении на улице Украинской в Гуково произошёл конфликт: будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина ударил ножом свою 44‑летнюю сестру. Женщина попыталась убежать, но подозреваемый последовал за ней. Когда 68‑летний дядя обвиняемого попытался остановить злоумышленника, тот нанёс пожилому мужчине не менее двух ножевых ранений. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Сестра фигуранта с тяжёлыми ранениями госпитализирована, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.