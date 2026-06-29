Астрономы предупредили о гигантском скоплении пятен на Солнце (видео)

На Солнце стремительно растет активная область, которая может стать причиной мощных магнитных бурь на Земле в начале июля.
Группа пятен стала второй по размеру за год, уступая только февральскому скоплению, вызвавшему вспышку класса X8.1, сообщает «Север-пресс» со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
За три дня зафиксировано 11 вспышек обычного класса С, что можно является умеренным количеством. Однако эксперты относят этот активный центр к категории «опасных»: почти все заметные события здесь сопровождались выбросами плазмы, которые пока не достигали Земли только из-за смещения к краю диска.
По расчетам ученых, уже 1 июля гигантское пятно выйдет в положение точно напротив Земли. За оставшиеся дни массивное скопление может как полностью разрушиться, так и, наоборот, выйти на опасный пик активности.
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