Астрономы предупредили о гигантском скоплении пятен на Солнце (видео)

За три дня зафиксировано 11 вспышек обычного класса С, что можно является умеренным количеством. Однако эксперты относят этот активный центр к категории «опасных»: почти все заметные события здесь сопровождались выбросами плазмы, которые пока не достигали Земли только из-за смещения к краю диска.